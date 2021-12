Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - Una tragedia immane, quella verificatasi ieri ad Haiti e speriamo che il numero delle vittime non continui a salire. Le mie più sentite condoglianze ai familiari delle persone decedute e rimaste arse vive nella terribile esplosione del camion. Non ho davvero parole per descrivere l'accaduto. Solo profonda tristezza dinnanzi all'ennesimo dolore per Haiti.