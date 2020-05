Stati Uniti d’America: prete benedice con la pistola ad acqua per rispettare il distanziamento sociale

Ci troviamo negli USA, in Michigan. Il parroco Tim Pelc è uno dei sacerdoti più famosi del momento: la sua figura ha ispirato addirittura numerosi meme che girano sul web. Il parroco americano, infatti, si è reso protagonista di un gesto molto attuale, che vede rispettate le norme imposte dalle autorità per quanto riguarda il distanziamento sociale. Il parroco americano, infatti, ha spruzzato l’acqua santa sui fedeli in auto, tramite una pistola giocattolo ad acqua.

Il prete made in USA, di settanta anni, si è munito di tutti i dispositivi di protezione individuale del caso, tra cui guanti in lattice e visiera protettiva in plastica trasparente ed ha effettuato il suo lavoro rispettando così tutte quelle norme che sono state imposte dalle autorità per quanto riguarda il virus Covid-2019 che sta attualmente devastando il pianeta intero e mettendo in ballo migliaia e migliaia di vite umane.

Tim Pelc, è questo il nome del parroco, in questo modo, è riuscito ad ottemperare ai suoi doveri da sacerdote rispettando le disposizioni superiori. Il parroco vive e lavora nella grande città di Detroit, in Michigan, USA. Da oltre trenta anni effettua il suo dovere di sacerdote e non voleva mancare proprio in questo momento di crisi. L’idea della pistola giocattolo ad acqua è nata per far giocare i bambini nell’oratorio della parrocchia. Però, dopo essere stata sottoposta al parere di un medico, è stata utilizzata dal parroco stesso.

Il medico afferma infatti che non solo si tratta di un gesto molto sicuro, che non mette a rischio la vita dell’anziano parroco ma è anche molto simpatica nonché divertente da attuare. Così, lo stesso dottore ha ricevuto la benedizione tramite getto di acqua santa come primo fedele. Il parroco, così facendo, ha ottenuto una grande popolarità in tutto il mondo del web, rimanendone molto colpito e sorpreso.

Lui stesso, afferma durante l’intervista dei giornalisti che sono successivamente accorsi sul posto, voleva attuare un qualcosa di innovativo per i propri fedeli, mantenendo però le distanze di sicurezza necessarie in questi casi. In questo modo, il parroco ha creato una sorta di “drive-in spirituale“, benedicendo i fedeli a distanza di sicurezza ed usando i DPI, senza che gli stessi fedeli debbano scendere dalla propria automobile.