Star di TikTok entra nel Guinness dei Primati per "la bocca più larga al mondo"

Una 31enne del Connecticut è entrata nel Guinness dei Primati Mondiali grazie alla sua bocca, che le ha fatto conquistare il titolo di “Bocca più larga al mondo” e le ha conferito fama sul web. Samantha Ramsdell è infatti diventata una star di TikTok grazie alla sua bocca gigante, che l’ha fatta diventare virale sul famoso social.

Ad ufficializzare il suo titolo come donna dalla cavità orale più larga al mondo sono stati gli esaminatori ufficiali del Guinness World Records, che hanno misurato l’ampiezza della bocca della 31enne stabilendo che misura ben 6,52 centimetri. Il record è stato confermato il 15 luglio, dopo che l’esaminatore Spencer Cammarano si è presentato insieme a dei collegi presso lo studio del dentista di Samantha a South Norwalk dove è avvenuta la misurazione ufficiale della cavità orale della giovane.

La donna ha raccontato che inizialmente è stato difficile per lei apprezzare la sua caratteristica estetica, e che spesso veniva presa in giro da bambina e bullizzata dai compagni di classe. Da allora Samantha ha imparato ad apprezzare il suo aspetto, e spesso si mostra su TikTok mentre compie gesta incredibili, come far entrare nella bocca quattro cheesburger interi impilati oppure una intera porzione di patatine fritte.

“E’ incredibile arrivare a 31 anni e poter ottenere un record per una cosa nei confronti della quale provavo tantissime insicurezze, una cosa che volevo tenere nascosta“, ha raccontato la Ramsdell, dichiarando che ora questa caratteristica è la parte migliore di lei. “La mia bocca mi ha fatta spiccare tra milioni di comici, cantanti e altri creatori di contenuti”.

Grazie alla sua bocca la donna vanta infatti 1,7 milioni di follower su TikTok, in un account che Samantha aveva creato ad inizio pandemia per tenersi occupata. “Non avrei mai pensato che fosse possibile diventare famosa per la mia bocca, ma è incredibile, è veramente cool”, racconta la Ramsdell. “Avere ricevuto il Guinness dei Primati è una rivalsa verso i bulli e le persone che dubitavano di me e mi tormentavano, avrò pure una bocca grande, ma almeno ho la bocca più grande al mondo“.