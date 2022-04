Sri Lanka, il popolo protesta contro il governo

Una crisi finanziaria di tale portata non si vedeva dal 1948, anno in cui lo Sri Lanka ottiene l’indipendenza dal Regno Unito. Infatti, lo Sri Lanka sta affrontando uno dei suoi peggiori momeni sotto il punto di vista economico, tra le cause, il calo del 70% di valuta straniera nella cassa dello stato che impedisce l’importazione di beni di prima necessità, di farmaci di carburante, il tutto aggravato da un importante debito pubblico.

A dare il colpo di grazia ad una popolazione già stanca, il rincaro dei prezzi che vede la popolazione costretta a fare lunghe file per accaparrarsi quel poco dei beni essenziali che è rimasto e che è stato prontamente razionato, il tutto aggravato da blackout fino a 10 ore al giorno.

Nella capitale, Colombo è stato inviato l’esercito, dopo aver assisitito ad una serie di scontri nel quale si è cercato di assaltare la casa del presidente Gotabaya Rajapaksa. I manifestanti chiedono a gran voce le dimmissioni del capo dello stato ritenuto incapace di fronteggiare e risolvere una crisi di tale portata.

Ciò che accade ormai da tempo nell’isola sono scene tremende, che vedono la popolazione fare file di ore ed ore davanti a supermercati davanti ai benzinai e alla farmacie, fino al peggioramento della situazione che ha visto il blocco dei mezzi di trasporto pubblici a causa della carenza della benzina, e addirittura alcuni ospedali hanno dovuto bloccare gli inteventi chirurgici ordinari per la mancanza di farmaci e a causa dei blackout.

La polizia dichiara che ci sono stati 45 arresti dopo i disordini, ed un uomo è stato addirittura ferito. In uno scenario che sembra quello di una guerra è stato imposto il coprifuoco durante la notte, che è stato però revocato all’alba. Per fronteggiare questa situazione drammatica, le forze dell’ordine sono state raddoppiate in tutta la città.