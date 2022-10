Squalo attacca surfista, lui si salva prendendolo a calci

Ascolta questo articolo

Lui è il predatore per eccellenza, il suo nome fa paura a tutti non appena lo si pronuncia. Si tratta dello squalo, e più precisamente dello squalo bianco, uno degli animali più grossi che esistano sul pianeta. Queste creature spesso sono descritti come terribili mangiatori di uomini, ma questa loro “fama” è assolutamente ingiustificata. Gli squali attaccano per svariati motivi gli esseri umani, ma spesso perchè gli scambiano per delle foche o altre loro prede, non certo per mangiarli.

Poche persone sono state sbranate dagli squali, la maggior parte delle vittime di attacchi di squalo muore perchè questi animali effettuano il cosiddetto “morso di assaggio” questo perchè vogliono capire che cosa stanno mordendo. La carne di essere umano pare non rientri nel loro menù, ma quello che è successo ad un surfista in California riporta in auge il dibattito attorno agli attacchi di squalo.

Surfista attaccato

Jared Trainor stava facendo surf nella acque della Baia di Humboldt, in California del Nord, quando ha sentito la sua tavola sprofondare in acqua. Attorno all’arto ha sentito subito la pressione del potente morso dello squalo, che teneva la gamba stretta tra le mascelle. Ma Jared non ha perso la calma.

Lo squalo lo ha morso alla gamba destra, e lui con la sinistra ha allontanato l’animale a calci. All’edizione locale del giornale Times Standard egli ha riferito di non aver perso la calma, al momento si trova ricoverato in ospedale e ha uno squarcio gamba destra di circa 48 centimetri. Jared dovrebbe riprendersi presto.

“All’inizio non ero sicuro se fosse stata una foca o uno squalo a buttarmi giù dalla tavola” – così ha raccontato il giovane surfista. L’animale ha poi lasciato presa. Le condizioni di Jared non sono gravi, ma certo per lui sarà un’esperienza che faticherà a dimenticare. Ogni anno nel mondo si verificano diversi attacchi di squalo, pochi sono comunque mortali.