Una storia d’amore bellissima, quella di Frankie e Royce King, rispettivamente di 97 e 98 anni. I due si sono sposati nel 1944, durante la seconda guerra mondiale, senza aver mai potuto festeggiare il loro matrimonio, quindi niente torta, invitati e soprattutto, niente foto in ricordo di quel giorno.

Ma la vita, si sa, a volte riserva delle sorprese davvero commoveenti. In occasione del loro 77esimo anniversario, gli operatori della casa di riposo americana in cui soggiornano adesso, hanno organizzato per loro un nuovo matrimonio, completo di ogni dettaglio.

La cerimonia nuziale a sorpresa

Un vero nuovo matrimonio, sottoforma di grande festa a sorpresa, avvenuto nella casa di riposo St. Croix Hospice, nello stato dell’Iowa per sugellare il loro intramontabile amore. Proprio nel giorno del loro anniversario, gli operatori della casa di riposo hanno fornito un abito da sposa alla donna, hanno chiamato un fotografo, messo della musica anni 40 e fatto aprire la torta nuziale davanti alla figlia Sue.

Proprio quest’ultima ha dichiarato: “Quando papà ha visto mia madre vestita da sposa, non ha smesso un attimo di sorridere”.La donna ha donato alla madre un bellissimo abito color panna, in stile retrò, come quello che avrebbe potuto indossare nel 1944, con il collo alto, i ricami floreali e un lungo velo bianco sui capelli corti.

Royce, invece, ha indossato una divisa, come se si fosse sposato quando era militare. L’uomo è stato bendato e, mentre un musicoterapeuta della struttura ha suonato musica anni 40′, la moglie gli si è avvicinata lentamente. Ad immortalare ogni singolo momento della cerimonia ci ha pensato una fotografa. L’uomo, dopo aver visto la sua donna di una vita in abiti nuziali, non ha mai smesso di sorridere.

Frankie e Royce King si sono sposati il 16 settembre di 77 anni fa, durante un giorno di licenza del marito militare, senza preavviso, senza nessuna organizzazione, senza invitati. A inizio settembre un operatore della casa di riposo di cui la coppia è ospite da tempo ha chiesto loro, per curiosità, di vedere una foto ricordo di quella giornata. I due hanno risposto che non ne avevano perchè quel giorno non c’era nessuno con loro. E’ allora che è nata l’idea di regalare ai coniugi la festa di matrimonio che non hanno mai vissuto.