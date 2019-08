Sposa disperata: un attacco di diarrea rovina il vestito e il giorno più bello della sua vita

È il giorno del matrimonio, il giorno che mai si dovrebbe dimenticare per la gioia e la festa che vibrano nel cuore e nell’aria. Ed invece una giovane donna ricorderà il matrimonio per tutt’altro motivo: nei giorni precedenti il matrimonio, aveva assunto un mix di bevande detox e il suo organismo ha reagito proprio durante la festa di nozze.

La storia imbarazzante della sposa che ha macchiato il vestito durante la festa di nozze organizzata a puntino è finita su Reddit, il sito internet di social news e d’intrattenimento e, è stata ripresa anche da Sun, un tabloid del Regno Unito. L’autrice ha voluto restare anonima, per non mettere nel ridicolo la sposa proveniente da una ricca famiglia molto conosciuta.

Atmosfera… rurale

La wedding planner, nel suo racconto, ha prima contestualizzato l’atmosfera che precedeva l’incidente: “La sposa era molto capricciosa, aveva preteso come location per le nozze un paesaggio rurale e la cerimonia si è svolta in un fienile antico nella proprietà di famiglia in campagna“. L’organizzatrice del matrimonio ha dovuto superare non poche difficoltà per organizzare la cerimonia in quel posto: lo spazio era insufficiente, mancavano luce e acqua corrente. Ma, alla fine, ogni cosa è andata al suo posto, “fino al fatidico sì“.

Al “sì”, sono seguite le consuete ma uniche foto con lo sposo e con gli invitati. Improvvisamente, l’espressione della sposa ha cominciato a farsi strana, sofferente: la wedding planner ha riferito di aver capito che la sposa “aveva scommesso su un peto silenzioso, e aveva chiaramente perso“, aveva infatti avuto un attacco di diarrea. Anche il marito ha cominciato a sentire l’odore strano proveniente dalla sposa.

L’organizzatrice della cerimonia nunziale aveva fatto installare dei bagni chimici: qui, la sposa, nuda e in lacrime, si è rifugiata. Il vestito è stato lavato alla meglio, e alcune medicine hanno provato a farle fare pace con l’intestino. Racconta la wedding planner: “Mi sono ritrovata a pulire con un tubo una sposa nuda e in lacrime, mentre riflettevo su ogni decisione che mi ha portato a scegliere questa vita“.

Il vestito della sposa, 12mila dollari, era completamente rovinato, e la tenda in cui si erano rifugiate per cambiare il vestito è rimasta chiusa fino alla fine della cerimonia, perché puzzava come una fogna. Le foto, inodore, sono venute proprio bene, tanto che sono state pubblicate su una rivista. Il racconto della wedding planner è diventato inevitabilmente virale nella rete.