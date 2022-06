Spende i soldi del matrimonio per avere Topolino e Minnie per l’intrattenimento

Ascolta questo articolo

Quando si convola a nozze si è disposti a fare pazzie, proprio come ha fatto una giovane sposa degli Stati Uniti. La donna di anni 28, da sempre fan del mondo dei personaggi di Walt Disney, in particolare di Topolino e Minnie, ha speso circa 5000 Euro, pari al suo budget, non per il buffet, come magari ci si aspettava, ma per l’intrattenimento in modo da averli alla sua festa.

Credeva che l’organizzazione del suo matrimonio fosse perfetta, come lei stessa ha più volte dichiarato a Reddit. Peccato che gli ospiti non fossero dello stesso parere, come ha scritto anche la zia su Facebook ammettendo tutta la sua delusione nell’evento. Gli invitati e la zia sono rimasti insoddisfatti dal momento che la giovane sposa ha deciso di spendere i 5000 Euro del budget per Topolino e Minnie e non per il catering.

L’apparizione di questi due personaggi è durata circa mezz’ora nelle due sessioni a cui hanno partecipato. Sui social, la coppia ha espresso tutta la felicità. Il loro matrimonio è avvenuto circa due mesi fa con i genitori di entrambi che li hanno aiutati a non avere debiti, per questo sono soddisfatti. Peccato che la zia e gli ospiti non siano dello stesso avviso.

La zia, su Facebook, ha mostrato tutta la sua delusione dal momento che al matrimonio non vi era servizio di catering o di bar. La coppia si è giustificata dichiarando tutto il proprio amore per Disney e del fatto che siano stati molto contenti di avere i due personaggi al matrimonio. Hanno detto che “Disney è una parte così importante non solo di noi ma anche del nostro matrimonio”.

La sposa ha inoltre affermato che nei pressi vi erano diverse strutture ricettive in cui gli ospiti avrebbero potuto mangiare a proprie spese. Se i genitori sono stati comprensivi, lo stesso non si può dire degli invitati che si sono lamentati e, infatti, sui social, un invitato scrive: “Un ospite a un matrimonio non dovrebbe pagare per la propria cena. Se non potevi permetterti il matrimonio che volevi, che avrebbe dovuto includere il catering per i tuoi ospiti, avresti dovuto ridimensionare o tagliare le spese da qualche altra parte”.