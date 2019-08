Sparatoria in Texas: mamma 25enne difende il suo bambino e muore

Tra le vittime della sparatoria presso un centro commerciale di El Paso, in Texas, c’è anche una mamma che stringeva a sé il suo bambino di pochi mesi. Sono in tutto 20 morti e 26 feriti le vittime della strage ad opera di un giovane di 21 anni. Le indagini seguono la pista del crimine d’odio, l’Fbi avrebbe aperto un fascicolo per ‘terrorismo interno‘.

Jordan Jamrowski Anchondo è la mamma 25enne, colpita e deceduta durante la sparatoria mentre teneva in braccio il figlio di appena due mesi. La donna si trovava con il marito al centro commerciale ‘Cielo Vista’ di El Paso, per acquistare il materiale scolastico necessario ai figli più grandi. La scuola, in Texas, comincia fra quindici giorni.

La sorella della vittima: “Ha dato la vita per proteggerlo”

A riferire che Jordan è rimasta coinvolta nella sparatoria e che non si hanno notizie del marito è stata la sorella di 19 anni, Leta Jamrowski. Secondo la ragazza il marito potrebbe essere rimasto ferito trovandosi anche lui al centro commerciale ma, non avendo sue notizie, teme il peggio.

All’agenzia Associated Press, Leta ha riferito: “Dalle ferite sul bimbo è probabile che mia sorella gli abbia fatto da scudo. Così quando è stata colpita con il piccolo in braccio, potrebbe esserci caduta sopra, insomma ha dato la sua vita per proteggerlo“. Leta Jamrowski è stata intervistata mentre si trovava in una sala del centro medico universitario di El Paso in attesa di avere notizie del nipotino in cura per le fratture causate dalla caduta di sua madre.

Patrick Crusius, il 21enne autore della strage, è già stato arrestato. Contro di lui c’è l’accusa di aver sparato all’interno di un supermercato Walmart nel centro commerciale di ‘Cielo Vista‘. Le autorità, per un manifesto suprematista in possesso al giovane e tenendo conto che i clienti del supermercato sono per la maggior parte ispanici, seguono la pista del crimine d’odio, la più plausibile per il capo della polizia, Gren Allen.

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso Crusius, originario di Allen, vicino Dallas, mentre entrava dall’ingresso di un parcheggio. Indossava gli occhiali, un paio di pantaloni mimetici, una t-shirt scura e le cuffie, aveva con sé un’arma simile a un fucile automatico Ak-47. Dopo queste prime immagini, all’interno del centro commerciale, è seguita un’ora di panico.