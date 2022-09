Ascolta questo articolo

Una violenta grandinata ha provocato in Spagna un morto e decine di feriti, oltre a incalcolabili danni. A perdere la vita è stata una bambina di 20 mesi, colpita violentemente da un chicco di grandine durante una improvvisa e violenta tempesta che ha sorpreso, nella serata di martedì, gli abitanti di Girona e delle sue province.

Il diluvio è iniziato intorno alle 19:30 di martedì ed è durato solo un quarto d’ora, riuscendo comunque in quel breve lasso di tempo a causare enormi danni. La bambina, le cui nazionalità e generalità non sono ancora state rilasciate, si trovava a La Bisbal de l’Emporda quando è stata colpita mortalmente alla testa pochi minuti dopo l’inizio della tempesta. La piccola è stata ricoverata presso l’ospedale Josep Trueta di Girona, dove è morta mercoledì mattina a causa del grave trauma cranico riportato.

Oltre alla vittima, altre 67 persone sono rimaste ferite dai chicchi caduti al suolo, alcuni dei quali avevano un diametro di 11 cm, come dimostrato dalle molteplici foto e dai video pubblicati nelle ultime ore sul web. La maggior parte dei feriti che ha dovuto ricorrere a cure ospedaliere ha riportato ferite alla testa, tagli, ematomi e ossa rotte, in particolare mani e dita. Una donna ha trascorso la notte ricoverata al Josep Trueta per le ferite riportate, ma è stata dimessa nella mattinata di mercoledì.

Innumerevoli i danni causati dalla tempesta nella zona di Girona, una meta turistica molto popolare che si trova vicino al confine tra Spagna e Francia. Edifici ed automobili sono stati danneggiati nel diluvio, che ha portato a chicchi di grandine della dimensione di palle da tennis che hanno distrutto tetti e distorto pannelli solari.

Oltre 40 le chiamate ai vigili del fuoco per segnalare danni a palazzi e sistemi elettrici, oltre alle richieste di assistenza per i feriti. Gli esperti meteorologici locali hanno affermato che la grandine caduta ha il diametro più ampio mai registrato negli ultimi 20 anni. Era dal 1997 che in Europa non si riportavano fatalità causate dalla grandine.