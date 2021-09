In Spagna sta facendo discutere la vicenda di Xavier Novell Gomà, ex vescovo della diocesi di Solsona, in Catalogna, che si è dimesso dal suo incarico dopo essersi innamorato di una scrittrice, la 38enne Silvia Caballol, psicologa e autrice di romanzi a sfondo erotico-satanici. Secondo quanto riferisce la stampa iberica, il monsignore, ordinato vescovo nel 2010 da Benedetto XVI a 41 anni, era considerato una delle figure di spicco del cattolicesimo in Spagna. Fanpage riferisce che il prelato avrebbe perso letterlamente la testa per la donna.

Tra l’altro Gomà era noto per essere anche un esorcista. La notizia ha stupito, e non poco, tutta la popolazione spagnola, anche se, c’è da dire, che negli anni precedenti il vescovo aveva preso posizioni nette contro gli omosessuali corredate persino da proposte di “rieducazione” dei fedeli gay. Non è la prima volta quindi che il prelato balza agli onori della cronaca per prese di posizione più che discutibili. Gomà si era anche schierato a favore dell’indipendenza della Catalogna.

La posizione della diocesi

Nel frattempo la diocesi di Solsona al momento si sarebbe rifiutata di fornire ulteriori dettagli sulla vicenda, anche se la richiesta di dimissioni pare sia stata accolta da Papa Francesco lo scorso 23 agosto. I giornali iberici hanno quindi cominciato a ricostruire tutta la storia, spiegando che l’ex vescovo si è appunto innamorato della scrittrice.

Novell in passato avrebbe assunto anche posizioni contro l’aborto. Silvia Caballol è nota in tutta la Spagna per romanzi quali “L’inferno della lussuria di Gabriel” e altri testi a sfondo per adulti. L’alto prelato era insomma noto in tutta la penisola iberica per le sue posizioni conservatrici. La notizia delle sue dimissioni ha suscitato molto clamore nell’ambiente cattolico.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su questo caso. Non è ovviamente la prima volta che un religioso si dimette per amore, ma questa volta la vicenda è decisamente assai particolare quanto delicata. Non ci resta quindi che attendere ulteriori informazioni da parte delle autorità religiose.