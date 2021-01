Spagna: restituisce 200 € al legittimo proprietario. A distanza di una settimana, vince alla lotteria

Sono sempre più rari i casi di onestà in questo mondo e, quando si legge nei quotidiani o si sente alla televisione, tendiamo sempre a stupirci un po’. Le persone oneste, a differenza di quanto raccontano i quotidiani e i telegiornali, esistono e sono un esempio. Una storia di grande generosità e onestà verso il prossimo è accaduta un paio di giorni fa. Ecco cosa è successo e come sono andati i fatti.

Può capitare che, durante una passeggiata, si trovi lungo il percorso dei soldi. La maggior parte è solita intascarli, mentre altri sono talmente onesti che decidono di restituirli al legittimo proprietario, proprio come è accaduto a una signora spagnola. Il fatto è accaduto la sera dell’ultimo dell’anno, per la precisione, il 31 dicembre, a Valladolid, in Spagna.

La donna, Laura Reinoso, che gestisce un bar di famiglia, ha trovato una busta contenente 200 € con il nome del proprietario e non ha esitato un attimo a consegnare a chi di dovere. L’onestà di Laura è stata premiata al punto che, a distanza di una settimana, è riuscita a sbancare il botteghino della lotteria aggiudicandosi la somma di di 75 mila Euro, vincendo il secondo premio.

La notizia del suo gesto, ma anche della sua vittoria alla lotteria, è stata riportata dal sito spagnolo 20minutos.es. La donna si concentra, non tanto sulla vincita, quanto sulla sua onestà e, a tal proposito, ammette: “Non mi sembrava giusto appropriarmi di soldi che non erano miei. Un po’ credo nel karma, alla fine quei soldi mi sono arrivati con gli interessi”. Afferma di voler spendere la cifra in modo oculato senza spese folli in modo da garantirsi un futuro tranquillo e sereno.

Tra l’altro, a quanto riporta il sito spagnolo, sembra che non sia la prima volta che il bar-ricevitoria gestito dalla signora si avvicini alla vincita di cifre così clamorose. Nel 2005, un cliente aveva vinto la somma di 438 mila Euro con un solo biglietto e anni fa, quando il bar era gestito dal padre, un signore ha vinto 10 milioni di pesetas.