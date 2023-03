Un uomo è stato condannato da un tribunale a pagare all’ex moglie un risarcimento di oltre 200mila euro per i 25 anni di lavoro domestico non retribuito svolto dalla donna nel corso del loro matrimonio. La storia arriva dalla Spagna, dove la coppia, sposatasi nel 1995, ha iniziato le procedure di divorzio nel 2020.

L’uomo, il cui nome non è stato rivelato alla stampa, è un imprenditore che, nel corso dei 25 anni di matrimonio, è riuscito a far fruttare il suo business di palestre, in parte anche grazie al fatto che la donna, Ivana Moral, si è presa cura da sola della famiglia e della casa, permettendogli di concentrarsi sul lavoro.

La cifra di 204mila e 624 euro è stato calcolata, dal giudice Laura Ruiz Alaminos, sulla base del salario minimo annuale durante gli anni di matrimonio della coppia. L’uomo dovrà anche pagare alla sua ex moglie una “pensione” mensile di 500 euro, oltre a dover versare un mantenimento di 400 e 600 euro alle figlie di 20 e 14 anni.

Quando la coppia convolò a nozze nel 1995 scelsero la separazione dei beni, il che significa che ognuno dei due avrebbe mantenuto la sua ricchezza ed avrebbero diviso i beni comuni. Durante il matrimonio, l’ex marito di Ivana ha costruito un‘attività di palestra di successo che gli ha permesso di acquistare veicoli di lusso e una fattoria di olio d’oliva, valutata più di 6 milioni di euro, ma nonostante le sue spese folli, si è rifiutato di pagare gli studi alla figlia 16enne.

“Essere completamente esclusa finanziariamente è chiaramente una forma di abuso. Stavo sostenendo mio marito nel suo lavoro e in famiglia come madre e padre. Non mi è mai stato permesso di accedere ai suoi affari finanziari, tutto era a suo nome“, spiega la donna. In seguito al divorzio, “io e le mie figlie siamo rimaste senza niente, dopo tutti questi anni passati a dedicare tutto il mio tempo, energia e amore alla famiglia“.