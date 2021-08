In Spagna il Green Pass non è più valido. Nelle scorse settimane molte regioni hanno abbandonato la regola che obbligava le persone ad avere la certificazione anti Covid per poter entrare nei locali, come in bar e ristoranti. L’ultima regione in cui ancora vigeva l’obbligo di avere con sè la certificazione verde, la Galizia, ha sospeso l’ordinanza nelle scorse ore. Qui vigeva la regola che nelle zone con un tasso di contagio molto alto per entrare in svarite attività commerciali serviva il Pass vaccinale.

A sospendere l’ordinanza è stato il Tribunale Regionale della Galizia. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, il tribunale ha deciso in questa maniera perchè, nella norma, sono state riscontrate delle irregolarità. La Regione non avrebbe sottoposto correttamente l’ordinanza dinanzi all’autorità giudiziaria lo scorso 22 luglio. Perchè la norma fosse approvata serviva l’ok del tribunale, che ora ha sospeso il tutto, questo perchè si tratta di una misura limitativa delle libertà individuali.

Flettono contagi e ricoveri

Nel frattempo le autorità sanitarie iberiche hanno diffuso i nuovi dati sul contagio. Rispetto alle scorse settimane, in questi giorni i nuovi casi e ricoveri a causa del Covid-19 stanno subendo una flessione. Già lo scorso 11 agosto il bollettino faceva segnare un’incidenza di 503 casi ogni 100.000 abitanti.

Numeri ancora alti, ma si spera che la curva cominci a diminuire. Negli ospedali stanno diminuendo anche i pazienti gravi ricoverati a causa del Covid-19. Anche nel Paese iberico procede spedita la vaccinazione contro il coronavirus Sars-CoV-2. A causa del nuovo aumento dei contagi, nelle scorse settimane in alcune parti della nazione sono state introdotte nuove restrizioni per contenere il contagio.

Ma se la Spagna ha deciso di non rendere più obbligatorio il Green Pass, molte nazioni europee, inclusa l’Italia, hanno introdotto severissime norme per l’accesso ad alcuni locali e servizi. Dal 6 agosto scorso, ad esempio, nel nostro Paese è obbligatorio avere il Pass per accedere al chiuso in bar e ristoranti, nonchè a cinema, teatri, mostre d’arte e musei.