In Spagna c’è sgomento e incredulità per l’omicidio di una ragazzina di 14 anni che è stata brutalmente assassinata a quanto pare da un 22enne, che non conosceva. La vittima è stata trovata senza vita tra le rovine di una chiesa ad Alcalà La Real, in Andalusia, nel Sud del Paese. Secondo quanto fanno sapere i media iberici, nella serata del 15 febbraio sarebbe stato lo stesso 22enne a chiamare la polizia e confessare il delitto. La 14enne sul corpo presentava segni di violenza non specificati.

Si teme possa essere stata strangolata e quindi deceduta per soffocamento. I soccorritori hanno dovuto operare in una zona piuttosto impervia e boscosa. La chiesetta in rovina, intitolata a Santo Domingo de Silos, si trova accanto alla Fortaleza de la Mota, alla periferia di Alcalà La Real. La vittima era di origine marocchina ma nata e cresciuta in Spagna. Le generalità del sospettato non sono state ancora rese note.

Notizia confermata dal Premier

Nella giornata di ieri lo stesso Premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha confermato la notizia del delitto rispondendo al deputato dell’opposizione Santiago Abascal, del partito di estrema destra Vox. Sanchez ha anche confermato che il 22enne, in attesa di ulteriori accertamenti, è stato fermato come sospettato.

Il sindaco di Alcalà La Real, Marino Aguilera, ha riferito alla stampa che si tratta di una terribile tragedia che ha sconvolto tutta la cittadina. “La città è totalmente scossa, devastata da questo evento” – queste le parole del primo cittadino, che ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima. Le autorità continuano con le indagini.

“L’hanno incastrata, non lo conosceva quel ragazzo. Era la mia unica figlia, ho passato tutta la vita a lavorare per farla studiare e ora non c’è più” – così ha spiegato disperata la madre della 14enne. Per motivi di privacy le generalità della ragazzina non sono state rese note. Sul caso si attendono ulteriori accertamenti.