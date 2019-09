SpaceX, il futuro dell’esplorazione spaziale è Starship Mk1

Le celebrazioni del 50esimo anniversario del primo sbarco degli umani sulla Luna sembrano non essere ancora terminate che già si profilano importanti novità all’orizzonte spaziale: Starship, il massiccio razzo di SpaceX, sta per tornare sul nostro satellite, ammartare su Marte e avanzare addirittura oltre. È quanto rivelato agli appassionati e alla stampa lo scorso sabato sera da Elon Musk, l’ad della più famosa agenzia spaziale privata statunitense.

Bellissimi anelli in acciaio inossidabile riflettente dal diametro di 9 m, adagiati per qualche settimana sul suolo texano nella località di Boca Chica, sono stati assemblati per un’altezza di 50 m circa al fine di mostrare finalmente al pubblico l’imponente navicella che è prototipo del futuro spaziale. Dotata di motore a razzo Raptor, novità assoluta nel campo meccanico poichè sviluppato interamente da SpaceX, Starship raggiungerà le mete prefissate alimentandosi di methalox, un mix di metano e ossigeno liquidi a basso impatto ambientale.

Trasportare satelliti in orbita terrestre, accompagnare i turisti a vedere la Luna con un giretto orbitale (il miliardario giapponese Yusaku Maezawa ha già prenotato), trasportare su Marte passeggeri e cargo e sorvolare i pianeti oltre la fascia principale sono solo alcune delle mansioni a cui Starship è chiamata a rispondere.

Il razzo è ovviamente riutilizzabile e verrà lanciato nello spazio mediante un booster di 63 m chiamato Super Heavy, dotato di ben 31 motori Raptor e riutilizzabile anch’esso. Big Falcon Rocket avrà un’altezza complessiva di 118 m e una capacità di trasporto di 150 tonnellate in orbita terrestre bassa, ben più dei fratelli maggiori Falcon 1, Falcon9 e Falcon Heavy. Grandioso ed elegante, è un gioiellino super tecnologico che nel campo spaziale non ha pari.

Non resta che attendere di verificare le effettive prestazioni di Starship attraverso un lancio sperimentale in orbita terrestre bassa previsto da SpaceX nei prossimi sei mesi. In seguito, il razzo dovrebbe accompagnare nello spazio astronauti e turisti già nel 2021.