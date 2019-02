Sospesa la produzione di Nutella per riscontro anomalie

La Nutella è una delle creme spalmabili più amate al mondo grazie al suo sapore ricco ed intenso di cacao e nocciole; è uno dei colossi portanti nell’economia di globalizzazione e secondo i dati riportati nell’ultimo rapporto dell’Ocse sono 350.000 le tonnellate prodotte ogni anno.

Sono 9 le fabbriche che producono questa crema distribuite in tutti i continenti; gli ingredienti impiegati per la produzione provengono da diverse parti del mondo. Tuttavia, nello stabilimento più grande al Mondo, ovvero quello di Villers-Ecalles nel nord della Francia, è stata fermata temporaneamente la produzione di Nutella a causa di anomalie sulla qualità.

L’arresto della produzione a Villers-Ecalles

La Francia è uno dei paesi che consuma più di tutti la crema alle nocciole, difatti nello stabilimento in Normandia sono prodotti 600 mila barattoli al giorno, ciò vale a dire un quarto della produzione mondiale, tuttavia, la Ferrero ha preso momentaneamente questa decisione che tiene a sottolineare sia solo per precauzione.

L’azienda a riguardo afferma: “Possiamo dire che nessun prodotto attualmente sul mercato è stato colpito dalla situazione e la fornitura ai nostri clienti continua senza interruzioni”. “I risultati” degli esami condotti nello stabilimento in Normandia “saranno resi noti entro la fine della settimana e ci permettono di adottare misure correttive“.

Secondo quanto riportato da Nutella France ai media francesi, l’anomalia è stata riscontrata dai controlli interni di qualità nei prodotti che fanno parte proprio della Nutella e di Kinder Bueno. In una nota riportata alla stampa l’azienda ha comunicato che i risultati delle analisi di controllo su uno dei prodotti semifiniti della linea che produce Nutella e Kinder Bueno ha rivelato un’anomalia sulla qualità non in linea con quelle standard. Per questo motivo, la produzione è stata temporaneamente bloccata. L’azienda tiene a precisare che dopo aver effettuato le dovute analisi e indagini sul prodotto, i risultati saranno resi pubblici entro fine settimana.

Questo annuncio giunge proprio all’indomani della pubblicazione dei dati annuali dell’azienda che ha chiuso il 2018 in positivo, con ricavi a 10,7 miliardi in crescita del 2%.