Sorpresa dell’ovetto Kinder, in edizione limitata, sommerso da critiche

L’ovetto della Kinder è lo snack più amato da tutti i bambini, perchè oltre al piacere di poter gustare della cioccolata al suo interno è possibile trovare sempre una piccola sorpresa. Ed è proprio a causa della sopresa contenuta negli ovetti, nell’ultimo periodo, che la Kinder si è trovata nell’occhio del ciclone.

La sorpresa che non è piaciuta a molte persone è quella realizzata dalla Kinder, in edizione limitata, per festeggiare i 50 anni dell’azienda. Il giocattolino rappresenta un ovetto, con un ciuffo biondo e tiene in mano tre palloncini con tre K stampate sopra. In tutto il mondo la sigla con tre K è l’abbreviazione del Ku Klux Klan, il nome di alcune società segrete, nate negli Stati Uniti nell’800, che avevano scopi politici e terroristici per promuovere la superiorità della razza bianca.

Le critiche

Tra le accuse lanciate alla Kinder c’è chi sostiene che la sorpresa istiga al razzismo e chi sostiene che l’ovetto è un messaggio subliminale contro il presidente americano. Infatti, a far discutere oltre alla triplice K, c’è anche il ciuffo biondo dell’ovetto, che secondo alcuni utenti ricorda molto quello del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Quest’ultima teoria è alquanto irreale in quanto per molti anni l’ovetto della Kinder era vietato negli Stati Uniti. Solo nell’ultimo periodo è possibile trovare questo prodotto della Kinder negli Stati Uniti, ma senza sorpresa all’interno, e quindi l’edizione limitata non arriverà mai agli americani.

Alla Kinder non è rimasto che scusarsi con chi si è sentito offeso, e lo ha fatto attraverso un comunicato. Il noto marchio spiega che il disegno iniziale prevedeva un solo palloncino, ma successivamente è stato deciso di aggiungere altri due palloncini per rendere la struttura più stabile, in quanto loro tengono molto alla qualità e alla sicurezza dei loro prodotti. Aggiungono che le tre K non sono assolutamente un riferimento alla Ku Klux Klan. Infine dicono che la produzione di questa sopresa in edizione limitata è stata già sospesa e per chi lo desidera potrà cambiarla con un’altra sorpresa a scelta contattando il servizio clienti.