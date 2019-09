Sono terminati i sandwich di pollo: un uomo estrae la pistola all’interno di un ristorante, a Houston

A Houston, la città più popolosa della stato americano del Texas, un uomo ha estratto una pistola all’interno di un ristorante appartenente alla catena multinazionale americana di fast food Popeyes Louisiana Kitchen, Inc., specializzata in piatti a base di pollo fritto.

Il cliente avrebbe ordinato un sandwich di pollo ma, quando gli è stato detto che purtroppo erano terminati, avrebbe compiuto l’azione criminale. In compagnia di un altro uomo e di due donne, tutti visibilmente irritati per la notizia fornita loro, l’uomo ha seminato il panico all’interno del locale: i dipendenti sono corsi nel retro per proteggersi dalla furia del gruppo, che è uscito dal ristorante solo dopo 17-20 minuti, secondo quanto riferito dalla polizia.

A quel punto, le 2 coppie sarebbero salite su un vecchio SUV alla cui guida vi era una donna: avrebbero attraversato un passo carrabile per poi lanciare dal finestrino una lattina vuota. Al momento, la polizia di Houston starebbe vagliando i video di sorveglianza per poter individuare ed arrestare il colpevole ma al momento non risulterebbe alcun indagato.

La catena di fast food aveva annunciato ai primi di agosto la vendita di sandwich di pollo che era stata accolta dal pubblico con enorme successo: in sole due settimane infatti si era registrato il tutto esaurito, nonostante avesse previsto di poterne servire almeno fino alla fine del mese di settembre. Attualmente, la Popeyes ha promesso di rilanciare al più presto la linea di panini.

Fondata da Al Copeland nel 1972 a New Orleans , in Louisiana e con sede a Miami, in Florida, è presente in 3.102 ristoranti in olrte 40 Stati tra cui il Distretto di Columbia e Puerto Rico: i ristoranti della catena di pollo fritto si trovano in ben 30 Paesi sparsi in tutto il mondo, per la maggior parte in franchising, mentre solo 30 sarebbero di proprietà.