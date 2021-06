Uno spaventoso incendio è divampato giovedì sera, intorno alle 23:30, in un palazzo residenziale di Singapore. In questa terribile tragedia ha perso la vita in ragazzo di soli 20 anni. Il giovane era appena entrato con il suo monopattino elettrico in ascensore, quando si è sentita un’esplosione al suo interno.

In pochissimi istanti, le fiamme hanno letteralmente avvolto la cabina, senza lasciare scampo al giovane che è morto poco dopo essere stato recuperato dai vigili del fuoco, in ospedale, a causa delle gravissime ustioni riportate su tutto il corpo.

L’accaduto

I residenti del palazzo, che hanno sentito l’esplosione e si sono allarmati per il fumo che usciva dall’ascensore, hanno subito cercato di spegnere l’incendio con dei secchi d’acqua, forzando l’ascensore per cercare di salvare la vittima al suo interno, ma invano. L’arduo compito di aprire l’ascensore è toccato ai vigili del fuoco, accorsi sul luogo del tragico incidente.

I pompieri hanno estratto il ragazzo ancora vivo ma in condizioni disperate e lo hanno consegnato ai sanitari. Il 20enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale dove i medici, nonostante gli innumerevoli tentativi di salvargli la vita, si sono dovuti, purtroppo, arrendere, dichiarandando il decesso del giovane.

Per la gravità della vicenda, i pompieri hanno messo in sicurezza l’area, evacuando i 90 residenti del blocco residenziale, che sono stati fatti rientrare in casa solo dopo i dovuti accertamenti sulla struttura. Dai primi rilievi è emerso che a causare l’incidente, rivelatosi fatale per il giovane, sia stato un malfunzionamento di origine elettrica del monopattino.

La tragedia consumatasi a Singapore ha destato sconcerto anche in Italia, data l’enorme diffusione, in questi mesi, del mezzo elettrico. Ovviamente sull’incidente è stato aperto un fascicolo dalla polizia locale per tentare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. L’ascensore è stato completamente distrutto dalle fiamme, il monopattino si è fuso e ad avere la peggio è stato il povero 20enne.