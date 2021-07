Cosa ne pensa l’autore

Federico Sanapo - Un dramma davvero assurdo quello avvenuto a Singapore, che ci fa capire di come anche i ragazzini possano macchiarsi di crimini assurdi. La notizia in questione ha destato sconcerto in tutto il mondo. Tanto lo shock per gli amici e i compagni del 13enne che lo hanno trovato senza vita nel bagno della scuola.