Siberia in fiamme, i cambiamenti climatici colpiscono la Russia

Cosa ne pensa l’autore

Gabriele Licata - Quando bruciano territori così estesi le conseguenze in ambito di impatto ambientale sono ovviamente notevoli. Penso che in questo caso il danno sia veramente esteso e credo che ci vorrà molto tempo affinché la situazione si possa recuperare, perché queste terre già bruciate trattengono il calore e rendono più probabili ulteriori incendi. Forse siamo giunti al punto di non ritorno.