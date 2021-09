Si taglia il pene e lo lancia dal finestrino durante la fuga dalla polizia: "Me lo hanno detto le voci"

Un 39enne americano si è evirato durante una fuga in auto dalla polizia ed ha lanciato il pene dal finestrino, sostenendo che glielo avessero detto le voci alla radio perché così avrebbe “salvato il mondo”. La vicenda ha avuto inizio mercoledì quando Tyson Gilbert, un uomo di Cookeville nel Tennessee, si trovava fermo in auto sulla superstrada di Dowelltown.

Notando la Honda Accord semi parcheggiata che bloccava il traffico, il poliziotto di pattuglia Bobby Johnson si è avvicinato all’auto accendendo le luci, e Gilbert è partito a tutto fuoco sulla superstrada. “Quando ho parcheggiato dietro di lui ed ho acceso i lampeggianti, è partito e si è rifiutato di fermarsi“, racconta l’agente.

“Ha girato sulla strada Old Liberty e si è fermato. Ha aperto la portiera. Era nudo e ricoperto di sangue. Poi ha richiuso la portiera ed ha continuato a guidare“. Allertate dall’agente, diverse auto del dipartimento di polizia di Alexandria si sono unite all’inseguimento della Honda, che ha sconfinato fino a raggiungere diversa contea.

Nonostante la polizia avesse disseminato sul suo percorso spuntoni stradali per bucare i suoi pneumatici, l’uomo ha mantenuto il controllo dell’auto e proseguito con le ruote a terra, anche se ha dovuto rallentare. Grazie a questo i poliziotti sono riusciti a circondare la sua automobile in superstrada prima che raggiungesse la Intestatale

A questo punto gli agenti si sono resi conto che, durante la fuga, l’uomo si era tagliato il pene e lo aveva lanciato dal finestrino. “Me lo hanno detto le voci alla radio“, avrebbe raccontato Gilbert per spiegare il suo gesto, dicendo che secondo le voci così avrebbe salvato il mondo. Il 39enne è stato trasportato presso il Centro Medico della Università Vanderbilt per cure mediche dovute alla sua ferita auto inflitta. Gilbert è stato arrestato con tre capi di tentato furto di proprietà, servizi e resistenza all’arresto, e per lui è stata fissata una cauzione di 61mila dollari.