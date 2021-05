Shock in Francia: spara alla moglie e la brucia viva in casa

Quella che arriva dalla Francia è una notizia che in queste ore si sta diffondendo anche in Italia, grazie anche ad alcuni media nazionali. Una vicenda raccapricciante, da film dell’orrore. Un uomo di 44 anni, infatti, ha sparato alla moglie 31enne, molto probabilmente al culmine dell’ennesima lite. Il dramma è avvenuto a Merignac, vicino Bordeaux. Dopo aver premuto il grilletto dell’arma da fuoco, l’uomo le ha dato fuoco. E in queste ore stanno emergendo particolari ancora più raccapriccianti sul delitto.

Secondo quanto si apprende da fonti investigative, il 44enne avrebbe prima inseguito la donna in strada sparandola due volte alle gambe con un fucile. La malcapitata poi sarebbe collassata: a quel punto avrebbe cosparso il corpo di liquido infiammabile appiccando il fuoco. Per la giovane, madre di tre figli, non vi è stato nulla da fare: è morta a causa delle gravi ustioni riportate.

L’uomo arrestato

Il 44enne è stato arrestato a Pessac, una località vicina, circa mezz’ora dopo la tragedia ed è stato trovato in possesso di un fucile, una pistola a pallini e una cintura equipaggiata con cartucce. A quanto pare i due si stavano separando, e qualcosa avrebbe fatto scattare l’ira dell’uomo, che accecato dalla rabbia ha compiuto un delitto efferato.

Già nel 2020 l’uomo era stato condannato ad un anno e mezzo di carcere, sempre a causa di violenza domestiche. Il tribunale che sta seguendo il caso ha messo a dispisizione dei figli della coppia, che hanno un’età compresa tra 3 e 11 anni, un servizio gratuito di consulenza psicologica, questo in modo da poter superare in qualche modo il dramma che gli ha visti vittime.

La Francia è infine uno dei Paesi più “pericolosi” per quanto riguarda la sicurezza delle donne. Nel 2019 vennero uccise 146 donne, sempre ad opera di coniugi o fidanzati, mentre nel 2020 il numero è sceso a 90. Si tratta di cifre comunque molto importanti. Le autorità francesi tengono sotto costante controllo il fenomeno.