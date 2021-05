Quella che arriva dalle Seychelles è una notizia che sta facendo discutere gli esperti. Infatti, il paradiso tropicale è uno dei Paesi con la più alta percentuale di vaccinati contro il coronavirus al mondo, circa il 61,4% dei suoi 100.000 abitanti. In questa prima settimana di maggio però, forse anche complice qualche arrivo dall’estero, si è assistito ad un rapido incremento dei contagi da Covid-19, che hanno raggiunto le 2.700 unità.

Un terzo dei contagiati aveva ricevuto entrambe le dosi di vaccino. Di loro nessuno è finito in ospedale dopo il contagio, e questa è una notizia che fa ben sperare, ma la situazione adesso è finita sotto lo stretto controllo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che vuole vederci chiaro. Le autorità vigliono capire che cosa abbia innescato nuovamente i contagi. Potrebbe dipendere anche dal comportamento delle persone: nelle Seychelles la gente ama molto la socialità, e questo porterebbe al verificarsi di assembramenti. La gente ha inoltre capito che i vaccinati non rischiano complicazioni gravi se contraggono la malattia.

Introdotte nuove restrizioni

A questo punto al Governo dell’arcipelago non è rimasto altro se non di emanare nuove restrizioni per contenere il contagio. Le scuole sono state completamente chiuse, così come sono stati sospesi tutti gli eventi sportivi. C’è anche il divieto di organizzare riunioni tra nuclei familiari diversi.

Nell’Oceano Indiano, un’altra destinazione turistica che sta facendo i conti con lo stesso problema delle Seychelles, sono le Maldive. Qui nonostante il 25% della popolazione sia stato già vaccinato con i sieri prodotti da Sinopharm e Covishield, i contagi stanno aumentando. Sotto accusa c’è l’arrivo nei primi mesi dell’anno di 44.000 turisti dall’India, per lo più ricchi in fuga dalla pandemia. Nelle Seychelles l’aumento dei casi potrebbe anche dipendere dalla circolazione di alcune varianti, come quella sudafricana.

Le Sychelles puntavano ad essere delle isole Covid free, ma questo modello per ora pare non funzionare. Nelle prossime ore, o nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori notizie sulla situazione epidemiologica di questo paradiso tropicale. La situazione è da tenere sotto stretto controllo.