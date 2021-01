Selfie sugli scogli: un’onda travolge ed uccide 28enne in Brasile

La scelta di scattare alcuni selfie sugli scogli è costata la vita ad una ventottenne in Brasile. Soliane Luiza, questo il nome della vittima, stava facendo alcuni scatti sopra alcuni affioramenti rocciosi a Santa Catarina, quando un’onda anomala l’ha travolta e trascinata al largo.

La donna, che era originaria di Navegantes e di professione faceva la maestra elementare, si trovava a Praia Grande nella città costiera di Penha intorno alle 16:30 di domenica quando è stata spazzata via dalle onde, secondo quanto riferiscono fonti locali.

Immediati sono scattati i soccorsi, ed una squadra di vigili del fuoco in elicottero è accorsa sul luogo per cercare di recuperare Soliane, nonostante le difficoltà causate dalla vicinanza alla spiaggia e dal vento forte. Un passante ha registrato un video che cattura il momento in cui un volontario subacqueo dei vigili del fuoco è stato calato nelle acque agitate per cercare di salvare il 28enne.

L’elicottero ha poi depositato la donna sulla spiaggia, dove i paramedici la aspettavano per i primi soccorsi e per cercare di stabilizzarla. Purtroppo gli sforzi dei pompieri e dei paramedici non sono bastati; nonostante la donna fosse ancora viva quando è stata individuata e tratta in salvo dalle onde ed i paramedici fossero riusciti a rianimarla in spiaggia, un infarto l’ha colpita in ambulanza durante il trasporto in ospedale.

Nonostante l’arrivo presso l’ Ospedale Marieta Konder Borhausen a Itajaí, l’attacco cardiaco si è rivelato fatale e Soliane è stata pronunciata morta alle 18:30 circa.

Attraverso i social network, la scuola Paraíso Infantil Baby di Navegantes dove lavorava Soliane ha ricordato l’insegnante, scrivendo: “Sol era un’insegnante esemplare, dedita, premurosa e molto amata da tutti. Ovunque andasse, dilettava tutti con la sua gioia e illuminava con la sua luce. Sol lascerà un piccolo pezzo di lei qui con ognuno di noi“.