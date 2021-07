Una storia che arriva dalla Scozia e che mi ha suscitato dolore e commozione. E’ quella del 57enne Paul Winn, morto venerdì scorso mentre attendeva la sua futura sposa nei locali del municipio di Salt Coats, nell’Ayrshire, nella zona sud-occidentale della Scozia.

La coppia, che stava insieme da 20 anni, con 5 figli frutto del loro immenso amore, aveva organizzato il matrimonio in tutta fretta, dopo la scoperta della malattia avanzata di Paul.

La ricostruzione dell’accaduto

Paul si è sentito male proprio mentre la sua compagna di lunga data, con cui aveva costruito una numerosa famiglia, veniva accompagnata lungo la navata dal loro figlio più grande, morendo in pochi minuti, nonostante il tentativo. dei presenti, degli invitati e dei tempestivi soccorsi, di salvargli la vita.

La coppia, unita da oltre 20 anni, aveva preparato tutta la cerimonia velocemente, dopo aver scoperto che Paul era malato di cancro già in fase avanzata. Erano passati solo 8 giorni dalla diagnosi di tumore al pancreas che si era già diffuso al fegato e ai polmoni ma nulla lasciava presagire che non sarebbe arrivato all’altare, sebbene i medici gli avessero dato pochi mesi di vita.

La compagna Alison Wynn, distrutta dal dolore, ha dichiarato ai media locali: “Se avessi saputo che non avremmo avuto molto tempo, avrei cercato di organizzare il matrimonio prima, per l’inizio della settimana”. La donna ha intuito che qualcosa non andava non appena è arrivata sul luogo del matrimonio.

Il compagno non parlava, era immobile, assente, fino a quando è crollato a terra e ha perso i sensi, senza più risvegliarsi. Se n’è andato così, in pochi minuti, di fronte agli invitati sotto choc, a un passo dalla realizzazione del loro desiderio. Un tragico destino si è accanito su questa coppia proprio in quello che doveva rappresentare uno dei giorni più belli della loro vita.