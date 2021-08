Scopre i corpi di 3 neonati nel suo garage: i resti erano nascosti in un armadio

Scoperti i corpi di tre neonati in un garage in Francia. A fare la raccapricciante scoperta è stato un uomo che, dopo la morte della moglie, ha voluto mettere ordine in casa, quindi si è imbattuto in tre distinti sacchetti contenenti i resti dei bambini. Dopo l’incredibile rinvenimento, l’uomo ha immediatamento allertato le forze dell’ordine.

I fatti sono avvenuti a Mezeray, una località dove l’uomo e la moglie avevano una casa. Un’abitazione, dunque, dove non andavano spesso. Il 10 agosto scorso la moglie è deceduta a causa di un tumore. Da qui la decisione di fare un po’ di ordine tra le cose dell’abitazione. Una volta giunto nel garage di casa, l’uomo si è imbattutto in un armadietto.

Il mobiletto era chiuso a chiave, quindi non è stato facile per il francese aprirlo. Dopo svariati tentativi, finalmente c’è riuscito. Davanti a sé ha trovato tre distinti sacchi neri. Una volta aperti ha riscontrato che al loro interno c’erano i resti di tre neonati. Al momento non si sa se gli stessi siano deceduti allo stesso tempo o in momenti successive.

Per gli inquirenti sembra però prevalere quest’ultima ipotesi. Al momento i resti dei neonati sono stati sottoposti ad ulteriore indagini medico-legale per ottenere ulteriori informazioni sugli stessi. Dallo stato di decomposizione che presentavano al momento della scoperta, il loro decesso non appare recente.

Orrore in Francia, quindi, ma anche tanto mistero. Perché ora gli investigatori vogliono vederci chiaro su questa assurda storia e capire se c’è un legame tra la moglie e i tre bambini. Da quanto si apprende, la coppia non aveva figli. Dunque di chi sono i corpi di quei bambini custoditi per così tanto tempo nel garage di casa?

La scienza in questo caso sarà di grande aiuto alle indagini, nella speranza di dare quanto prima una spiegazione a quanto accaduto.