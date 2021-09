Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - Una storia dell'orrore, una di quelle che proprio non si vorrebbero mai leggere, in cui un uomo ha ucciso il suo amico dopo aver rinvenuto foto,sul suo cellulare, in cui molestava sua figlia di 8 anni. Mi auguro che la giustizia faccia il suo corso, cercando di capire se si è trattato in un ferimento fatale involontario o di omicidio.