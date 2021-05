La storia che stiamo per raccontarvi ha davvero dell’incredibile. I casi di persone che scompaiono sono tantissimi ogni giorno, ma non tutti riescono a sopravvivere. Il fatto è accaduto negli USA, per la precisione nello stato dello Utah e racconta di una donna che, scomparsa da tantissimo tempo, è stata ritrovata dopo ben 5 mesi viva in una tenda. La donna racconta di essere sopravvissuta così a lungo, mangiando solo erba e muschio e idratandosi con l’acqua del fiume vicino al suo nascondiglio.

La scomparsa della donna, di 47 anni, di cui non si sa nulla, in quanto non identificata dalle autorità, è nota grazie ai dipendenti del servizio forestale che, nel mentre stavano chiudendo per la chiusura stagionale del canyon, hanno visto una auto abbandonata nel parcheggio a circa 80 miglia da Salt Lake City nel lontano novembre.

Da quel momento, si è mossa una intera squadra con detective, agenti di ricerca e soccorso provando a rintracciarla, ma ci sono stati esiti negativi. In base a quanto racconta Spencer Cannon, il sergente della contea dello Utah, sono soltanto riusciti a rintracciare la donna nella giornata di domenica scorsa grazie a una perlustrazione aerea avvenuta con diversi agenti che speravano fosse ancora viva.

Durante le ricerche in cui il sergente e l’agente erano alla ricerca di un drone, si sono imbattuti in questa tenda con una cerniera che la donna ha aperto, non appena ha capito che i due si stavano avvicinando. In un comunicato, si racconta come sia stata trovata la donna: “Aveva con sé una piccola quantità di cibo e ha detto ai funzionari della SAR che cercava erba e muschio per sopravvivere. Aveva anche accesso a un’ampia scorta d’acqua in un fiume vicino”.

Dopo averla trovata, la donna è stata condotta in ospedale in modo da capire quali fossero le sue reali condizioni di salute. Sempre secondo i media e le indagini, la donna potrebbe soffrire di un disturbo psichico oppure ha scelto semplicemente di vivere in quel modo e non è detto che non ritorni, secondo il parere dello sceriffo.