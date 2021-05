Scattano un selfie di gruppo: la barca si ribalta, 7 morti in Indonesia

Una fatalità, un tragico incidente o una grave leggerezza è all’origine dell’incidente avvenuto in mare nei giorni scorsi in Indonesia, dove sono morte 7 persone a causa del capovolgimento di un’imbarcazione che li stava trasportando. Stando alle prime ricostruzione dei fatti, l’imbarcazione si è ribaltata dopo che i turisti si erano spostati tutti su un lato per scattare un selfie.

Doveva essere il ricordo di una bella vacanza in Indonesia, invece quel maledetto scatto è costato la vita a ben 7 persone. Come riportato dalla testata internazionale The Indipendent, i fatti sono accaduti in un bacino idrico nell’isola di Giava, nella reggenza del Boyolali. A causare l’incidente, quindi, non sarebbe stato un malfunzionamento del mezzo.

L’imprudenza e la leggerezza sarebbero quindi alla base della tragedia avvenuta nell’isola di Giava. Dalle prime testimonianze è infatti emerso che i passeggeri presenti sull’imbarcazione erano 20 in tutto. D’improvviso è venuta l’idea di fare un selfie collettivo, quindi tutti i passeggeri si sono trasferiti su di un lato dell’imbarcazione.

A causa del disequilibrio dei pesi, la barca si è quindi ribaltata, facendo così cadere in mare i turisti. Stando alle dichiarazioni rese dal capo della polizia centrale di Java, Ahmad Lutfi, sono 11 le persone che sono state recuperate vive in mare. Per 7 turisti invece non c’è stata alcuna speranza di salvataggio. Attualmente sono ancora 2 i dispersi.

Il capo della polizia locale ha inoltre aggiunto che a guidare l’imbarcazione era un ragazzino di 13 anni e che la stessa risultava sovraccarica. Quest’ultimo incidente si va ad aggiungere ad una lunga lista di sinistri nautici accaduti in quell’area del mondo. Nel mese di aprile scorso, si è registrato uno scontro tra due imbarcazioni in seguito al quale erano morti tre pescatori.

La lista dei morti da selfie si allunga quindi con queste ultime 7 persone. Una strage silenziosa di cui non si parla abbastanza.