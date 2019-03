Scandalo in Croazia: sacerdote espone crocifisso con cinque feti insanguinati

Cosa ne pensa l’autore

Gloria La Barbera - La crocifissione, in quanto emblema, è da tempi immemori oggetto di rivisitazioni artistiche ed interpretazioni personali, così come dimostra l’odierno caso scoppiato in Croazia. La croce con i cinque embrioni insanguinati è obiettivamente un'opinabile opera che sta facendo notizia, scatenando l'ira dei cattolici praticanti e turbando a sensibilità dei fedeli più impressionabili.