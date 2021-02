Scandalo a New York, la segretaria di Cuomo: "Abbiamo nascosto i morti di Covid nelle case di cura"

Il New York Post, citando Melissa De Rosa, collaboratrice del governatore Andrew Cuomo, riporta uno scandalo che ha letteralmente coinvolto New York. La collaboratrice ha, infatti, ammesso che i dati sui decessi per Covid 19 nelle case di cura sono stati nascosti “per paura che fossero usati contro di noi dai procuratori federali”, queste le sue parole.

La De Rosa ha spiegato che i numeri dei decessi per Covid nelle case di riposo sono stati quasi dimezzati per evitare l’attacco di Donald Trump. Già la scorsa estate era scoppiato il caso che le morti effettive per il virus nelle case di riposo fossero molte di più ed i dati non erano stati forniti, alimentando così i sospetti.

La collaboratrice di Cuomo racconta che la minaccia di Donald Trump li avrebbe paralizzati, dato che l’ex presidente stava usando il tema per attaccare molti governatori democratici, incluso Cuomo.

L’incredibile ammissione della De Rosa

Nel corso di una videoconferenza con i leader democratici statali, la De Rosa ha affermato che l’amministrazione Cuomo ha respinto una richiesta legislativa per il conteggio dei decessi ad agosto proprio perchè, nello stesso periodo, l’allora presidente Donald Trump aveva trasformato la pandemia in un gioco politico.

Trump, a suo dire, aveva cominciato a twittare che avrebbero ucciso tutti nelle case di cura, perseguitando i governatori del New Jersey, della California, del Michigan e attaccando i colleghi democratici di Cuomo. La segretaria aggiunge che erano insicuri sulle informazioni da dare al Dipartimento di Giustizia o ai legislatori, temendo che sarebbero state usate contro di loro. Proprio questa insicurezza avrebbe giocato un ruolo fondamentale nella decisione di non dichiarare i dati ufficiali.

Ma in questa incredibile ammissione della De Rosa mancano le scuse ai familiari delle oltre 13000 persone morte di Covid all’interno delle case di riposo, non vi pare?