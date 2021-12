Tragedia a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana, dove nella giornata di ieri un aereo da turismo con a bordo nove persone, inclusi i membri dell’equipaggio, è precipitato 16 minuti dopo il decollo. Le cause del dramma sono ancora tutte in fase di accertamento. Da quanto si apprende il velivolo, di proprietà della Helidosa Aviation Group, stava tentando un atterraggio di emergenza presso l’aeroporto Las Americas di Santo Domingo.

A bordo dell’areo viaggiava il noto produttore musicale Flow la Movie, anch’egli deceduto assieme alla moglie e al figlio che erano con lui. L’areo era diretto in Florida, precisamente a Orlando, ed era partito appunto da pochi minuti dall’aeroporto La Isabela. La Helidosa Aviation Grouop ha fatto sapere tramite una nota stampa che fornirà tutta la collaborazione necessaria alle autorità per poter far luce sulla tragedia. Sono in corso le indaginì delle forze dell’ordine e della magistratura dominicana.

Tragedia immensa

Nessuno è riuscito purtroppo a sopravvivere al tremendo impatto del velivolo. Dalle immagini diffuse dai media internazionali, e circolate anche sui social, si vede la densa colonna di fumo provocata dal seguente incendio che ha interessato l’aeromobile dopo l’impatto al suolo. Il fumo era visibile da chilometri.

Il decesso di Flow la Movie e della sua intera famigliola ha gettato sconcerto nel mondo della musica. Gli artisti J Balvin e il cantante pop Ricardo Montaner hanno inviato cordoglio ai famigliari del produttore musicale deceduto, dicensosi sconvolti per l’assurdo dramma avvenuto a Santo Domingo.

Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, potranno sicuramente conoscersi ulteriori dettagli su quanto accaduto a questo aeromobile da turismo. Purtroppo nel mondo ogni anno sono tante le tragedie simili che accadono, alcune delle quali, spesso, con conseguenze fatali per i malcapitati. Sul caso non ci resta quindi che attendere ulteriori risvolti investigativi. La notizia ha fatto il giro del mondo.