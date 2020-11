San Marino si appresta a chiudere l’annata filatelica 2020

Francobolli in arrivo anche da San Marino in questo mese di novembre, per concludere un’annata di certo tra le non più felici a livello mondiale. Il giorno scelto per le nuove emissioni filateliche è il 10 novembre.

La lista prevede un’integrazione per certi versi scontata, se non fose per il prezzo di 5 euro, quello dedicato all’Istituto per la Sicurezza Sociale (pro ISS è il nome dell’uscita) che già ha avuto l’omaggio di una moneta. Il foglio è racchiuso in fogli da 12 con una bandella laterale raffigurante il Monte Titano con le tre Torri indossa la mascherina, certamente uno dei simboli di questa della pandemia. A lavoro sul bozzetto Davide Pagliardini.

Altre emissioni saranno il tradizionale Natale (in quest’occasione un foglietto dal costo di 3,50€ tirato in trentamila esemplari che riproduce la splendida pala d’altare dipinta da Girolamo Marchesi e conservata presso il Museo Pinacoteca San Francesco.

Trentamila pezzi anche per le altre emissioni previste a partire dalla serie di due 2 valori da 0,30€ e 2,50€ in fogli da 12 francobolli con bandella a sinistra del foglio, dedicati al 250° anniversario della scomparsa di Giambattista Tiepolo, con disegni su gentile concessione di Scuola Grande di San Rocco, Venezia.

Inoltre il Museo del Francobollo e della Moneta, con valori che saranno da 0,70€ e 1,10€ in fogli da 20 francobolli, e la Giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari: in questo caso un solo valore da 1,15€ (bozzettista Marco Goran Romano).

Chiuderà il tutto il 24 novembre la Juventus Campione d’Italia 2019-2020 con in mostra al centro un calciatore che corre; avrà un costo di 2,00€ in fogli da 12 francobolli con bandella a sinistra del foglio per una tiratura complessiva di 70.000; il bozzettista è Andrea Bastianelli.