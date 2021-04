La città di San Diego, negli Stati Uniti, è ancora sotto choc per quanto avvenuto nella serata di domenica 25 aprile, quando una ragazza di 29 anni è stata travolta e uccisa da un ragazzo che ha deciso di lanciarsi da un palazzo dove si trovava un parcheggio sopraelevato. Secondo quanto riferisce la stampa locale, la giovane stava passeggiando assieme al suo fidanzato, quando all’improvviso l’aspirante suicida le è piombato addossso.

Per lei, ma anche per l’autore del gesto, non vi è stato nulla da fare. Entrambi sono deceduti. Alcuni passanti hanno assistito alla scena, per cui hanno avvisato immediatamente i soccorsi. La donna, Taylor Kahle, è stata dichiarata morta sul posto intorno alle 19.30 ora locale. Ad assistere alla scena c’era appunto anche il suo fidanzato con il quale lei aveva appena cenato in un ristorante della zona. La comunità è rimasta sconvolta da quanto accaduto. Alcuni passanti seguivano la coppia e sono rimasti molto colpiti da quanto accaduto.

Una vicenda drammatica

Quella accaduta a San Diego è una vicenda che ha colpito molto l’opinione pubblica. L’uomo che ha deciso di farla finita è piombato all’improvviso sulla ragazza, che non si aspettava minimamente che potesse accadere una cosa del genere. Il fidanzato della ragazza che è rimasta uccisa durante il tremendo impatto si è salvato per un soffio.

La velocità a cui il suicida è piombato addosso all’altra vittima è stata molto forte. Il peso del soggetto ha schiacciato la 29enne. Doveva essere una tranquilla passeggiata per la ragazza, mentre invece l’uscita si è trasformata in tragedia. Come già detto, i passanti che seguivano la coppia sono rimasti sconvolti quando hanno visto piombare l’uomo sulla ragazza.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori particolari su quanto accaduto negli Stati Uniti. Per motivi di privacy le generalità dell’uomo che ha deciso di togliersi la vita non sono state rese note. I due fidanzati avevano appena attraversato la strada quando il suicida è piombato giù a forte velocità schiacciando la donna.