Samantha Cristoforetti di nuovo in orbita

Sono finiti i tempi del Medioevo, in cui una moglie e mamma restava a casa con i figli piccoli per averne cura, ma ad oggi Samantha Cristoforetti non ci sta, un grande bacio per i suoi piccoli e via pronta per partire per lo spazio, a lungo stavolta. Molti però non l’hanno perdonata, infatti sui social sono rimbalzate le immagini e tutti hanno gridato allo scandalo, poichè lascia due bambini piccoli a casa e parte per lo spazio per cinque mesi.

“Che razza di mamma è?” si chiedono in molti; la risposta è semplice: Sam ha scelto la carriera e consiglia ad ogni donna di farlo, di inseguire i propri sogni, fa il suo lavoro e si chiede perchè ai suoi colleghi non si fa questa domanda. “Io che sono una donna devo restare a casa, questo dimostra che nel nostro Paese c’è ancora una mentalità retrograda e maschilista“.

Sam andrà nello spazio per fare degli esperimenti scientifici, infatti a bordo della Crew Dragon Freedom nella missione Minerva, partita dagli Stati Uniti e attraccata stanotte, ha lasciato il Kennedy Space Center, a Cape Canaveral, in Florida, con a bordo la Crew-4, l’equipaggio composto dalle specialiste di missione Samantha Cristoforetti e Jessica Watkins, il pilota Bob Hines e il comandante Kjell Lindgren.

Ora si trovano a bordo dell’Iss e Josef Aschbacher, direttore generale dell’Esa, in un comunicato ha dichiarato: “Samantha Cristoforetti continuerà a rappresentare l’Europa e a condurre esperimenti europei a bordo della Stazione Spaziale per tutta la durata della missione Minerva. Questi esperimenti daranno un fondamentale contributo all’innovazione europea sulla Terra, dallo sviluppo della nostra industria, alla salvaguardia dell’ambiente, all’esplorazione ancora più profonda dello spazio”.

Esperimenti sulla scienza, sulla medicina, sull’alimentazione per dimostrare quanto a lungo permarranno gli astronauti nello Spazio profondo, ad esempio esperimenti sull’olio extravergine d’oliva e sui suoi effetti con la microgravità, o il processo di guarigione delle ferite in presenza di microgravità od ancora il ruolo della microgravità sulla maturazione e lo sviluppo delle cellule ovariche.