Sale a 227 il numero delle vittime del sisma ad Haiti

Cosa ne pensa l’autore

Rosa Tea Di Sclafani - Come infatti ci si aspettava, il bilancio delle vittime, del terremoto di ieri ad Haiti, è salito e si parla già di centinaia di vittime. Purtroppo, stando agli esperti, le vittime di un terremoto tanto potente, avvenuto in un paese come Haiti, sono da stimare in migliaia e non in centinaia. Aspettiamo ulteriori aggiornamenti.