La tragedia si è consumata in una chiesa di Sacrameto, negli stati Uniti, oggi Martedi 1 Marzo 2022 un uomo ha ucciso i suoi tre figli, uno sconosciuto che si trovava sul posto, e poi ha rivolto l’arma verso se stesso.

L’uomo , Jones Scott e i suoi tre figli, tutti under 15, si trovavavo nella chiesa per motivi non anora chiari, la certezza è che la visita sarebbe dovuta essere sorvegliata, avendo un ordine restrittivo , un agente sarebbe dovuto essere presente.

Secondo quanto emerge dal sergente Rod Grassmann, portavoce dello sceriffo della contea di Sacramento, si tratterebbe di violenza domestica: “Abbiamo ricevuto una telefonata per una saparatoria in chiesa, e abbiamo scoperto un uomo adulto che ha aperto il fuoco e uccido i suoi tre figli, di età inferiore ai 15 anni. Era morta anche un’altra persona.Per quanto posso capire finora, si tratta di un fatto di violenza domestica”.

Non è ancora chiaro se la quarta vittima fosse capitata li per caso o se avesse un qualche tipo di legame con l’assassino o le altre vittime. Non è stato chiarito nemmeno come mai si trovassero nel luogo di culto cristiano, al di fuori della città di Sacramento in un’area suburbana.

Non si sono fatte attendere le considerazioni del governatore della California, Gavin Newson che tramite in twitt ha dicharato: “Un altro atto insensato di violenza armata in America. Questa volta nel nostro cortile. In una chiesa con in bambini dentro. Assolutamente devastante. I nostri cuori vanno alle vittime, alle loro famiglie e alle loro comunità”.

Sembrerebbe quindi, un atto di ripicca dei confronti della moglie e l’ennesimo caso di violenza che questa volta ha visto l’uccisione di tre bambini e uno sconoscito che sembra essersi trovato li per caso. Il sindaco della città la definise una “tragedia indicibile, che succede sempre troppo spesso”.