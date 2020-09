Russia: portiere di hockey riceve un AK 47 come premio per il migliore in campo

È un’usanza tipica dello sport dell’hockey quella di premiare dopo ogni partita il giocatore migliore in campo con un dono simbolico per riconoscere il suo impegno durante la partita. Sicuramente però nessun giocatore aveva mai ricevuto un dono paragonabile a quello del giocatore russo Saveli Kononov, che al termine della partita ha ricevuto negli spogliatoi come premio un AK-47.

Il giocatore, che ha il ruolo di portiere nella squadra Izhstal Izhevsk, è stato decisivo nella vittoria con un 3-2 contro la squadra rivale Chelme. Kononov si è guadagnato il premio grazie alla sua performance sul ghiaccio: ha parato ben 36 dei 38 tentativi di goal effettuati dai giocatori della squadra avversaria.

Nel video che riprende la consegna del premio, si vedono gli ufficiali della squadra che entrano nello spogliatoio nel post-partita imbracciando il fucile. “Oggi introduciamo una nuova tradizione,”, dice l’allenatore Ramil Saifullin. “Dato che viviamo in una città che produce armi, la città del Kalashnikov, in ogni partita in cui verrete eletti come miglior giocatore, il precedente vincitore dovrà passare il fucile al nuovo.“

Davanti allo stravagante dono, nel video che sta diventando virale sul web, i giocatori si sono dimostrati divertiti dalla trovata, ma anche scherzosamente consapevoli del messaggio. “Se giocheremo male, vuol dire che ci spareranno“, hanno commentato ridendo. Dopo il breve discorso, l’arma viene consegnata al capitano della squadra di hockey che, a sua volta, la consegna a Kononov. Il portiere 23enne si alza e sorride, ed imbraccia in maniera impacciata il fucile, che mostra sorridendo alla videocamera davanti agli sguardi divertiti ed un po’ perplessi dei suoi compagni di squadra.

Il fucile AK-47, meglio noto come Kalašnikov dal nome del suo creatore Michail Kalašnikov, è un famoso fucile automatico d’assalto progettato in Unione Sovietica che nel corso degli anni è diventato il fucile più diffuso al mondo. Il modello AK-74 è la versione di Kalašnikov più popolare, grazie alla sua facilità di utilizzo.