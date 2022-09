Russia: neonazista spara in una scuola, 15 morti tra cui 11 bambini

Ascolta questo articolo

È di almeno 15 morti e 24 feriti il bilancio della sparatoria avvenuta lunedì in Russia, dove un 34enne ha aperto il fuoco in una scuola nella città di Izhevsk. L’assassino, identificato come Artyom Kazantsev dai media locali, indossava una t-shirt nera con simboli nazisti quando ha fatto irruzione nell’edificio.

La sparatoria è avvenuta lunedì presso la Scuola Numero 88. Kazantsev, ex studente dell’istituto, era armato con due pistole a salve, modificate affinché potessero sparare proiettili veri, ed un ampio numero di munizioni. L’uomo, che aveva il volto coperto da un passamontagna, è stato trovato morto in una delle classi della scuola, la numero 403.

Tra i morti, si contano la guardia di sicurezza della scuola, almeno due insegnanti e 11 bambini, mentre ci sono oltre due dozzine di feriti. Non è stata al momento rilasciata l’identità delle vittime, ma scuola colpita è frequentata da bambini che hanno tra 1 anno e 11 anni di età. La maggior parte delle vittime, secondo i primi report, sarebbero bambini di seconda elementare, quindi di circa 7 anni di età.

Alexander Brechalov, the governatore della Udmurtia, ha affermato in un video comunicato che il 34enne si è suicidato dopo la sparatoria, aggiungendo che l’uomo era registrato come paziente di una struttura psichiatrica. Il presidente russo Vladimir Putin ha denunciato la sparatoria come un “attacco terroristico disumano“. Come riportato dall’agenzia Interfax, il Comitato investigativo russo sta verificando la sua possibile “adesione a visioni neofasciste e all’ideologia nazista“.

Sconosciuti al momento i motivi del gesto del 34enne. La polizia afferma che, sul cadavere dell’uomo, è stato trovato un portachiavi tributo ad Eric Harris e Dylan Klebold, gli autori del massacro della scuola Columbine che, ad aprile del 1999 in America, uccisero 12 compagni di scuola ed un maestro a colpi di pistola prima di suicidarsi.