Sono morti tutti in pochissimi minuti. Un dramma assurdo si è verificato presso l’ospedale di Vladikavkaz, città della Russia che si trova nella regione dell’Ossezia del Nord. Secondo quanto fanno sapere i media internazionali, 9 pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva sono deceduti a seguito della rottura di un tubo dell’ossigeno. La notizia viene confermata anche dal Ministero della Sanità russo. I ricoverati sarebbero rimasti senza aria per almeno 30 minuti.

Un tempo troppo lungo per pazienti affetti da gravi difficoltà respiratoria a causa del Covid. Sul caso è intervenuto il capo ad interim della repubblica russa dell’Ossezia del Nord, Sergei Minyaylo, il quale ha spiegato che all’improvviso l’approvvigionamento di ossigeno ha subito un blocco. Sulle cause dell’incidente adesso saranno le autorità a fare piena chiarezza. Minyaylo ha affermato che adesso “è troppo presto per dare la colpa della loro morte all’incidente”. Tante le polemiche da parte dell’opinione pubblica sorte attorno a questa frase.

Erano presenti 71 pazienti

Il capo ad interim dell’Ossezia del Nord ha riferito che al momento dell’incidente, nel reparto di terapia intensiva del nosocomio di Vladikavkaz, erano ricoverati 71 pazienti affetti da Covid, di cui 13 supportati dai sistemi di “ventilazione meccanica”. Proprio tra questi ultimi si sono verificati i 9 decessi.

Il guasto è stato poi riparato nel giro di 30-40 minuti, così spiegano le autorità, per cui il resto dei pazienti è passato ad utilizzare bombole di ossigeno di riserva. Come già detto sulle cause dell’incidente sono ancora in corso le indagini degli investigatori e dello stesso governo russo, che mira a fare chiarezza sulla vicenda.

Non è tra l’altro il primo incidente del genere che si verifica nel mondo. In questi mesi di pandemia molte persone ricoverate in terapia intensiva per Covid hanno perso la vita a causa di guasti o incidenti avvenuti negli ospedali. Si tratta di drammi che, quando accadono, sconvolgono intere comunità.