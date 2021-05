Quella che arriva dalla Russia è una notizia che ha davvero dell’incredibile. Si tratta precisamente di un omicidio avvenuto a Novokuznetsk. Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, una donna di 45 anni, Tatyana O, ha ucciso il marito dopo averlo soffocato con il suo sedere al culmine di una lite. La signora, che pesava oltre 100 chili, ha pensato di farla pagare cara al marito sedendosi sopra di lui, dopo che quest’ultimo, a suo dire, non le aveva chiesto scusa dopo il litigio.

A questo punto la signora ha afferrato il marito e dopo averlo buttato a terra si è seduta sopra. A nulla sono valse le implorazioni di aiuto dell’uomo, che è stato praticamente schiacciato dal peso della donna. La figlia della coppia, allarmata per quanto stava succedendo, si è recata dai vicini per chiedere aiuto. All’arrivo dei soccorsi però, per l’uomo non vi era più nulla da fare: rimasto senza ossigeno è praticamente morto soffocato. La 45enne è stata prelevata invece dalle forze dell’ordine.

Condannata per negligenza

La polizia ha chiesto alla signora che cosa fosse successo. Lei ha confermato l’episodio della lite e di essersi seduta sopra al marito per dargli una lezione. Ma non pensava minimamente di ucciderlo. Inizialmente la signora è stata condannata per omicidio, poi i giudici però hanno riconosciuto delle attenuanti.

Al momento la donna è soltano accusata di negligenza. Per questo la signora Tatyana è stata condannata a 18 mesi di lavori correttivi e condannata a pagare circa 2.000 sterline in “danni morali”. Il giudice della Corte che ha seguito il processo ha ritenuto effettivamente la la donna non volesse uccidere il marito.

Nei prosimi giorni sicuramente si potranno conoscere ulteriori dettagli su questa vicenda che sta facendo discutere tutta la Russia. La notizia è stata riportata dal quotidiano britannico The Sun. La vittima del delitto si chiamava Aidar. Sul caso si attendono quindi ulteriori riscontri da parte degli investigatori.