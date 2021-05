Poteva finire in tragedia un episodio abbastanza surreale che si è verificato in Russia, precisamente a San Pietroburgo. Erano circa le 10:00 del mattino di sabato scorso, quando in piena città, un passante ha ripreso una coppia che litigava su un balcone di un appartamento. Una lite furibonda, che però è finita malissimo per entrambi. Forse a causa della pressione esercitata dai due sulla ringhiera, che risaliva al 1833, quest’ultima si è sfondata e la coppia è caduta sul marciapiede sottostante, dopo aver fatto un volo di 7 metri.

Le vittime dell’incidente sono Olga Volkova e Yevgeny Karlagin. Secondo quanto si apprende dalla stampa internazionale, i due hanno anche un bambino piccolo. Non è dato sapere, al momento, il motivo dell’alterco tra i due. I passanti hanno chiamato immediatamente i soccorsi, per cui la coppia è stata portata d’urgenza in ospedale con numerose fratture agli arti. Le loro condizioni sarebbero serie secondo i sanitari, ma comunque non rischiano la vita.

Aperta un’indagine

“Stavo camminando con il mio collega, stavo facendo un filmato della strada quando mi sono accorto di due persone che litigavano sul balcone” – così ha detto un testimone parlando al giornale locale Komsomolskaya Pravda. Impressionante la scena che è stata diffusa dai media russi, che mostrano i due che vengono improvvisamente giù dal balcone.

Al momento la Procura di San Pietroburgo ha aperto un’inchiesta, questo per stabilire se nell’incidente ci siano responsabilità di terze persone. Come già detto in apertura, la ringhiera risale al 1833, per cui bisogna vedere se negli ultimi anni sia stata effettuata la manutenzione o altri interventi.

Nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli su questo assurdo episodio che si è verificato in Russia. La coppia, una volta guarita, potrà tornare a casa. Per loro lo spavento è stato davvero tanto. “Fortunatamente in zona c’era qualcuno con esperienza medica e ha controllato i loro polsi, dicendo che erano sopravvissuti entrambi” – così ha affermato il testimone che ha ripreso la scena.