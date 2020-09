Russia: desecretato il video dell’esplosione della bomba Zar, l’ordigno più potente della storia

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - Una bomba come la Zar è potenzialmente in grado di radere al suolo qualsiasi città. La sua potenza devastante allarmò gli stessi progettisti, che alla fine decisero di testare una versione depotenziata del 50%. Auguriamoci quindi che un simile ordigno non venga mai utilizzato dall’uomo, se non per distruggere o deviare un minaccioso asteroide che dovesse puntare dritto sul nostro Pianeta.