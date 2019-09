Russia: c’è apprensione per l’esplosione nel laboratorio che contiene virus letali

Una drammatica esplosione ha avuto luogo nel centro statale di virologia e biotecnologia Vektor di Koltsovo, nella regione siberiana di Novosibirsk. A provocare la deflagrazione è stata una fuga di gas avvenuta durante alcuni lavori di ristrutturazione della struttura.

I vigili del fuoco hanno prontamente domato le fiamme, rassicurando la popolazione locale, preoccupata per le eventuali conseguenze a livello sanitario. All’interno del centro sono infatti presenti campioni di diversi virus letali come quello dell’Hiv, dell’ebola, della febbre suina e dell’antrace. Vektor è inoltre uno dei due centri al mondo dove viene conservato il virus del vaiolo: l’altro si trova negli Stati Uniti, ad Atlanta.

Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Ria Novosti, non ci sarebbe alcun allarme, né motivo di far ripiombare la popolazione nella paura dopo l’esplosione nucleare dello scorso mese di agosto. A parte una persona ferita, i parametri riscontrati nella zona non destano alcuna apprensione da parte delle autorità. Anche la testata Science Alert ha smentito l’esistenza di rischi di diffusione dei virus. Il laboratorio è infatti dotato di un livello di biosicurezza 4; in secondo luogo le colture ivi conservate non potrebbero sopravvivere alle alte temperature tipiche di un incendio.

A fronte di queste rassicurazioni, alcuni cittadini hanno mostrato non poco scetticismo. A turbarli sarebbe l’idea che il centro nato nel 1974, aveva come scopo lo studio di armi chimiche e biologiche. Anche questo timore è stato prontamente smentito, ribadendo che nella struttura non venivano condotti esperimenti con materiale biologico.

Anche la Tass, l’agenzia di stampa russa, è intervenuta tranquillizzando i più timorosi che ipotizzavano una catastrofe di proporzioni immani. Il comunicato da loro emesso si è limitato a precisare che “il paziente è stato ricoverato ed in terapia intensiva. Il sindaco ha sottolineato che l’incidente non rappresenta alcuna minaccia biologica o di altra natura per la popolazione perché l’incendio si è sviluppato nella sala di ispezione sanitaria dove non c’erano sostanze a rischio biologico”.