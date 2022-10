Ascolta questo articolo

L’appello presentato dagli avvocati della cestista Brittney Griner contro la sua condanna a nove anni di reclusione per droga è stato respinto da un tribunale di Mosca. La star della NBA femminile dovrà ora scontare la sua pena in una colonia penale russa.

La Griner, otto volte All-Star nella NBA femminile e due volte medaglia d’oro olimpica, è stata condannata lo scorso 4 agosto, dopo che la polizia russa ha affermato di aver trovato vaporizzatori contenenti olio di cannabis nel suo bagaglio all’aeroporto Sheremetyevo di Mosca lo scorso febbraio. L’atleta 32enne ha partecipato all’udienza di martedì 25 ottobre in videochiamata da una colonia penale fuori Mosca, dove è detenuta.

La star del basket si è rivolta alla corte, chiedendo che la sua sentenza fosse modificata: “Questa è stata un’esperienza molto traumatica, l’attesa per questo giorno … nove anni per il crimine. Persone con crimini più gravi hanno ottenuto meno di quanto mi è stato dato”. La Griner si è anche scusata per quello che ha descritto come un errore. “Non avevo intenzione di farlo, ma capisco le accuse mosse contro di me e spero solo che anche questo venga preso in considerazione, che mi sono dichiarata colpevole“.

Il giudice all’udienza di martedì ha affermato che Griner è stata catturata con una quantità considerevole di droghe, anche se i rapporti successivi al suo arresto di febbraio hanno indicato la quantità come meno di un grammo di olio di hashish, e confermato la condanna nonostante sia molto più dura rispetto agli standard del paese. L’ipotesi è che la donna sia tenuta in ostaggio e usata come pedina politica, trattenuta dalla Russia semplicemente perché è americana.

La sentenza di martedì significa che la migliore possibilità per Griner di uscire di prigione rimane uno scambio di prigionieri con gli Stati Uniti, ma un accordo del genere è politicamente problematico dopo l’invasione russa dell’Ucraina all’inizio di quest’anno. Il presidente Joe Biden ha affermato che la sua amministrazione è in “contatto costante” con la Russia per assicurarsi il rilascio di Griner. In precedenza, la Casa Bianca ha definito l’udienza di martedì una “condanna farsa” e condannando le “circostanze intollerabili” che deve affrontare la Griner dopo che è stata “detenuta ingiustamente“.