Tragedia in Russia, dove un uomo ha accoltellato e ucciso 3 persone in un parco pubblico. L’episodio si è verificato questa mattina a Ekaterinburg, nella regione di Sverdlovsk. Stando alle prime testimonianze, pare che l’aggressore improvvisamente abbia estratto il coltello cominciando a colpire con violenza le vittime. Lo riferisce la testata E1.ru, ripresa da Meduza. Sul posto, che si trova non lontano dalla stazione ferroviaria, sono subito arrivati gli agenti della polizia e della Guardia Nazionale, che hanno isolato l’area.

Per fermare l’aggressore sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco nei suoi confronti. L’uomo è stato ferito e portato in ospedale, dove sarà sottoposto a tutte le cure del caso. Al momento non si conoscono le sue generalità, nè si sa se le persone uccise fossero dei passanti oppure facessero parte di un gruppo che si trovava insieme all’omicida. Pare che l’aggressione sia scaturita in seguito ad un alterco causato dall’esagerato consumo di alcol da parte dell’aggressore.

Terribile triplice omicidio

Le autorità riferiscono che la scena è stata spaventosa, un episodio davvero terribile. “Quando gli agenti di polizia arrivati sulla scena hanno tentato di arrestare il sospetto, l’uomo, armato di un coltello, ha cercato di attaccare i rappresentanti del ministero dell’Interno” – così riferisce alla stampa internazionale Valery Gorelykh, capo del servizio stampa della direzione principale del ministero dell’Interno russo nella regione di Sverdlovsk.

I poliziotti, vedendo che l’uomo opponeva resistenza, hanno prima sparato un colpo di avvertimento in aria, così come vuole la prassi in questi casi. Visto che l’aggressore ha tentato di colpire anche gli agenti, alla polizia non è rimasto altro da fare se non fermarlo con la forza. Una volta caduto a terra l’omicida è stato condotto in ospedale in stato di arresto.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto in Russia stamattina. Le autorità continuano ad indagare sul caso. Neanche il nome delle vittime è stato reso noto, questo per motivi di privacy. La notizia è stata ripresa dai giornali di tutto il mondo.