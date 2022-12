Royal Family: Re Carlo bandisce il fratello Andrea da Buckingham Palace

Ascolta questo articolo

Dopo anni di scandali, Re Carlo ha bandito il Principe Andrea dal palazzo reale, dicendogli che ora è “da solo” sulla scia dello scandalo che circonda la sua stretta amicizia con il defunto finanziere pedofilo Jeffery Epstein, e la conseguente accusa di aver violentato una delle minorenni da lui trafficate.

Fonti interne alla corte reale hanno confermato alls stampa che al Duca di York è stato ordinato di non utilizzare più Buckingham Palace come spazio per i suoi uffici, recidendo di fatto il suo ultimo legame con la sua vecchia vita di membro attivo della famiglia reale, secondo un nuovo rapporto su The Sun. “Ogni presenza al Palazzo è ufficialmente terminata“, ha confermato una fonte, “il Re lo ha chiarito. Non è un reale che lavora. È solo“.

Se infatti Andrea aveva dato le dimissioni come membro attivo della famiglia reale in seguito ai pesanti scandali che lo avevano visto protagonista, tra i quali aver invitato Epstein e la sua complice condannata Ghislaine Maxwell a soggiornare nelle residenze private della Regina Elisabetta, la madre aveva continuato a mantenere nei suoi confronti un occhio di riguardo, pagando le sue spese e continuando a mantenerlo.

La decisione presa adesso dal neo Re implica che Andrea non sarà più autorizzato ad utilizzare l’indirizzo di Buckingham Palace per la sua corrispondenza futura, e non potrà più avere il suo ufficio fisico presente nel palazzo. Inoltre il personale essenziale che era stato mantenuto per il 62enne dopo le sue dimissioni ufficiali di tre anni fa rischia ora il licenziamento.

La notizia arriva dopo che la Regina consorte Camilla è stata annunciata come nuova colonnello dei Grenadier Guards, titolo precedentemente posseduto da Andrea. Il principe aveva ereditato la carica dal padre, il duca di Edimburgo, quando si era ritirato dalla vita pubblica nel 2017. Dopo la scandalosa intervista con la BBC del 2019 era stato costretto dalla Regina a lasciare l’incarico.