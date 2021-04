Negli ultimi giorni si è parlato molto di Meghan Markle per quanto riguarda la sua assenza al funerale del principe Filippo di Edimburgo, nonno di suo marito Harry. Il funerale si è svolto lo scorso 17 aprile nella cappella di Winsor ed è stata una cerimonia intima in quanto erano presenti solamente una trentina di persone a causa dell’attuale emergenza sanitaria.

La moglie del principe Harry, incinta di una bambina, per ordine del suo medico curante è rimasta negli Stati Uniti dove ha potuto seguire l’intero rito funebre in collegamento dalla sua abitazione. Prima del funerale pare che la Markle abbia contattato telefonicamente la regina Elisabetta e l’abbia fatta parlare anche con il suo pronipote Archie, primogenito della coppia. Quindi si deduce che le tensioni familiari almeno in questo triste momento si siano affievolite.

Secondo quanto riportato dai media britannici, la duchessa del Sussex non avrebbe partecipato al funerale del principe Filippo per ordine del medico che la sta seguendo nella sua gravidanza. Il dubbio per la sua partecipazione pero’ resta e secondo quanto riportato dal Daily mail “la duchessa non è partita con Harry perché non vuole essere al centro dell’attenzione”, i dubbi quindi permangono, secondo cui la duchessa non avrebbe partecipato a causa della recente intervista bomba con Oprah Winfrey, dove la Royal family è stata accusata di razzismo.

Il principe Harry avrebbe fatto ritorno negli Usa dalla sua famiglia qualche giorno dopo il funerale del nonno, non restando per il compleanno di sua nonna la Regina Elisabetta che lo scorso 21 aprile ha compiuto 95 anni.

Del resto i festeggiamenti sono stati annullati dalla regina stessa, in rispetto al lutto e al dolore che stanno passando lei e la sua famiglia per aver perso un membro cosi importante. È stato il primo compleanno e molto probabilmente il più triste che la Regina ha passato da sola dopo 73 anni, senza il suo amato Filippo a fianco.